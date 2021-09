Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl von Baustelle

Bocholt (ots)

Circa 100 Quadratmeter PVC-Boden und circa 200 Meter Stromkabel entwendet haben Unbekannte am Wochenende in Bocholt. Das Geschehen spielte sich in einem Rohbau an der Industriestraße ab. Wie die Täter ins Gebäude gelangten, ist noch ungeklärt. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

