Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Wohnmobil aufgebrochen

Bocholt (ots)

In ein Wohnmobil eingedrungen sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in Bocholt. Die Täter hatten ein Fahrzeug aufgebrochen, das auf einem Grundstück an der Straße "Zur Eisenhütte" im Ortsteil Lowick stand. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen dem 20. September, 15.00 Uhr, und dem 27. September, 07.00 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell