Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unzählige Hebelspuren

Einbruch scheitert

Gronau (ots)

An zwei Eingangstüren zu einem Haarschneidebetrieb haben sich Unbekannte in Gronau an der Gildehauser Straße zu schaffen gemacht: vergeblich. In das Innere gelangten die Einbrecher trotz massiver Gewalteinwirkung nicht. Zu dem Geschehen kam es zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr, und Freitag, 07.30 Uhr. Es entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell