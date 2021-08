Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: wiederholte Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Großbundenbach (ots)

Am 07.08.2021, gegen 18:20 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle eine erneute Sachbeschädigung an Wahlplakaten in Großbundenbach gemeldet. Von unbekannten Tätern wurden zwei Wahlplakate abgehängt und hierbei beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Bereits am 05.08.2021 kam es zu einem gleichgelagerten Fall, über den berichtet wurde. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zur Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell