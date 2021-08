Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall im Begegnungsverkehr

Lemberg OT Salzwoog (ots)

Am Freitag, den 07.08.2021 gegen 14:00 Uhr, ereignete sich in der Ortsdurchfahrt auf dem Salzwoog, der L489, ein Verkehrsunfall mit 2 beteiligten PKW. Der 80-jährige Unfallverursacher aus der Südwestpfalz befuhr mit seinem Mercedes-Benz die L489 von Lemberg in Fahrtrichtung Hinterweidenthal-Industriegebiet. Im Verlauf der abknickenden Vorfahrt verstieß der Fahrer gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mazda MX-5 eines 63-jährigen Pirmasensers. Glücklicherweise blieben alle Fahrzeuginsassen unverletzt. Der Mazda war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9 000 Euro.//pidn

