Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rad löst sich von Anhänger und rollt in Gegenverkehr

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am Donnerstagnachmittag war ein 46jähriger Mann mit seinem Gespann, bestehend aus Pkw und Anhänger, auf der L477 unterwegs. Auf der Fahrt von Thaleischweiler in Richtung Biebermühle löste sich dabei ein Rad des Anhängers und prallte gegen die Front eines entgegenkommenden Pkw's. Hierdurch wurde dieser Beschädigt. Der Gespann-Fahrer konnte sein Fahrzeug abstoppen, ohne das Weiteres passierte. Offensichtlich hatte sich das Anhängerrad aufgrund einer fehlerhaften Montage von der Achse gelöst, so die Polizei. /piwfb

