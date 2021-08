Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Körperverletzung durch Messerstich nach Streit Sachbeschädigung an Rettungswagen durch Flaschenwurf

Zweibrücken (ots)

Ort: Zweibrücken, Hilgardplatz

Zeit: 07.08.2021, 01.33 Uhr Zur oben genannten Zeit gerieten ein 24-jähriger und ein 25-jähriger Mann aus Zweibrücken am Hilgardplatz aus bisher nicht geklärten Gründen in Streit. Im Verlauf dieses Streits hat der 25-jährige seinem 24-järigen Kontrahenten mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 24-jährige setzte sich zur Wehr, zückte ein Messer und verletzte den 25-jährigen leicht am Oberschenkel und an der rechten Hand. Der 25-jährige wurde vor Ort durch einen Rettungswagen versorgt. Der 24-jährige Täter flüchtete zunächst zu Fuß vom Tatort musste sich jedoch wegen einer ausgekugelten Schulter ebenfalls in ärztliche Behandlung ins Nardini-Klinikum begeben. Dort wurde er von dem Opfer in der Notaufnahme wiedererkannt und identifiziert. Bei beiden Beteiligten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der Erstversorgung des verletzten 25-jährigen im Rettungswagen am Tatort schlug eine 19-jährige weibliche Person massiv gegen die Tür des Rettungswagens und warf eine Bierflasche gegen den Rettungswagen. Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung / gefährlicher Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung am Rettungswagen wurden gegen die jeweiligen Beschuldigten eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zu diesem Vorfall. |pizw

