POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Ort: Zweibrücken, Vogesenstraße

Zeit: 06.08.2021, zwischen 09.00 und 09.30 Uhr In der oben genannten Zeit befuhr ein schwarzer Opel Astra die Vogesenstraße in Richtung Hornbach. Infolge zu geringem Seitenabstand streifte dieses Kraftfahrzeug einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten weißen Ford Ka. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 100 Euro. Auch dieser Unfall wurde von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet welcher sich auch das Kennzeichen merken konnte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der Fahrer des unfallverursachenden Kraftfahrzeugs ermittelt werden

