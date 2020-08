Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung durch Graffiti

Nordhorn (ots)

In der Nacht vom Montag, 23 Uhr, auf Dienstag, 09:00 Uhr, kam es in Nordhorn, im Stadtteil Klausheide, zu diverse Sachbeschädigungen. An einem Spielplatz an der Middenstraße wurden mehrere Spielgeräte mit schwarzer Farbe besprüht. An der Heideschulstraßé wurde eine Wand am Schützenhaus und an der Flugplatzstraße wurden diverse Arbeitsgeräte mit Graffiti besprüht. Dabei wurde der Schriftzug "Kize" hinterlassen. Wer Beobachtungen diesbezüglich gemacht hat oder Hinweise auf den /die Täter geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 05921 - 3090 bei der Polizei in Nordhorn zu melden.

