Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendetektiv leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ein 49-Jähriger wurde am 24.03.2021, gegen 09:30 Uhr, vom 38-jährigen Ladendetektiv eines Baumarkts in der Oderstraße dabei entdeckt, wie er Werkzeug im Wert von etwa 10 Euro stahl. Als der Ladendetektiv ihn deswegen ansprach, zeigte sich der 49-Jährige davon unbeeindruckt und setzte sich in sein Auto um zu flüchten. Mit offenstehender Fahrertür fuhr er rückwärts und zog hierbei den Ladendetektiv mit sich. Der 38-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Danach fuhr der 49-Jährige vorwärts vom Parkplatz und beschädigte dabei mit der weiterhin offenen Fahrertür zwei parkende Fahrzeuge. Der Mann konnte kurze Zeit später ermittelt werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell