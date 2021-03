Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Raubüberfälle auf Discounter - Tatverdächtiger ermittelt

Ludwigshafen/Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 20.01.2021: https://s.rlp.de/wICS5, vom 02.03.2021: https://s.rlp.de/CKjll und vom 04.02.2021: https://s.rlp.de/FZMXL

Ein Discounter in der Ludwigstraße wurde in den letzten Wochen insgesamt dreimal überfallen. Nun konnte ein 35-Jähriger ermittelt werden, der für die Taten verantwortlich sein dürfte. Der 35-Jährige wurde von der Polizei Mannheim nach einem Diebstahl vorläufig festgenommen. Bei den umfangreichen und intensiven Ermittlungen konnten Beweismittel, wie z.B. die Tatkleidung, festgestellt werden, welche den 35-Jährigen mit den Raubüberfällen in Ludwigshafen in Verbindung bringen.

Der Tatverdächtige befindet sich bereits auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen und des besonders schweren Raubes in Untersuchungshaft. (siehe Pressemeldung: https://s.rlp.de/3YqD6).

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell