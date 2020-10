Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebe erschraken sich

53879 Euskirchen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (1.25 Uhr) stand eine Bewohnerin der Kölner Straße auf ihrem Balkon. Plötzlich hörte sie ein lautes Krachen und schaute in die Richtung dieses Geräusches. Sie erkannte, dass sich zwei dunkel gekleidete Gestalten in Richtung Erft liefen. Sie informierte die Polizei. Offensichtlich hatten die beiden Personen einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand gehebelt. Durch das laute Geräusch, das sie dabei verursachten, ließen sie vom Aufbruch des Automaten ab und flüchteten ohne Beute.

