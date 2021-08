Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Erste Fahrversuche enden mit Strafanzeige

Pirmasens (ots)

Am Abend des 06.08.2021 um 21:30 Uhr wird der Polizei ein grauer VW auf dem IB Parkplatz in der Delaware Avenue in Pirmasens gemeldet. Der 18-Jährige Fahrer wurde durch das Ordnungsamt beim Fahren beobachtet und gab bei der Kontrolle an keinen Führerschein zu besitzen. Er habe das Fahren mit dem PKW üben wollen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

