Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ungebetene Gäste in der Mülldeponie

Donsieders (ots)

Am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr verschafften sich mehrere Personen durch Übersteigen des Zufahrtstores des Wertstoffhofs in Donsieders unerlaubt Zugang zu dem Gelände. Als die Personen bemerkten, dass ein Passant sie dabei beobachtete, flüchteten sie über einen Feldweg in Richtung Flurstraße. Da sie offenbar bei der geplanten Tatausführung gestört wurden, konnte ersten Ermittlungen zufolge nichts entwendet werden. Auch entstand kein Schaden am Einfahrtstor. Die Ermittlungen der Polizei dauern an und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. /piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell