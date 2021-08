Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mit 1,62 Promille unterwegs

Ludwigswinkel (ots)

In der Nacht von Freitag, den 07.08.21, auf Samstag, den 08.08.21 gegen 0 Uhr, war ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Südwestpfalz mit seinem Mercedes-Benz E-Klasse unterwegs, als er in Ludwigswinkel einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die Polizeibeamten stellten beim Öffnen der Fahrertür deutlichen Alkoholgeruch fest, woraufhin ein freiwilliger Atemalkoholtest beim Fahrer einen Wert von 1,62 Promille ergab. Dem 54-jährigen Fahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. In der Folge wurde dem verantwortlichen Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten und an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Der Führerschein wird ihm vorläufig entzogen. //pidn

