POL-GI: Adventskonzert des Polizeipräsidiums Mittelhessen und der Katholischen Polizeiseelsorge 2020 abgesagt - Spenden für guten Zweck möglich

GießenGießen (ots)

Pressemeldung vom 25.11.2020:

Adventskonzert des Polizeipräsidiums Mittelhessen und der Katholischen Polizeiseelsorge 2020 abgesagt - Spenden für guten Zweck möglich

Aufgrund der Pandemie musste das traditionelle Adventskonzert des Polizeipräsidiums Mittelhessen und der Katholischen Polizeiseelsorge in diesem Jahr abgesagt werden. Das Konzert hätte wie in den Jahren zuvor in der St. Thomas-Morus Kirche in Gießen einen Tag (Samstag, 28.11.2020) vor dem 1. Advent stattgefunden.

"Eine für uns alle besonders und teils sehr einschneidende Zeit macht es leider erforderlich, das für dieses Jahr geplante traditionelle Adventskonzert, das bereits zum 23. Mal stattgefunden hätte, abzusagen. Wir bedauern dies natürlich sehr und wünschen uns eine Durchführung für das kommende Jahr.", so Polizeipräsident Bernd Paul.

Bei den bisherigen Konzerten traten die Mitwirkenden, allen voran das Landespolizeiorchester des Landes Hessen, unentgeltlich für den guten Zweck auf. Sie unterstützten damit den Benefizgedanken der Veranstaltung. Jedes Jahr kam so eine stattliche Summe für gemeinnützige Vereine zusammen.

"Schwerkranke Kinder und Jugendliche leiden in diesen besonderen Zeiten ohnehin schon an den Kontaktbeschränkungen. Ich würde mich freuen, wenn Sie trotz der Absage des Konzerts für einen guten Zweck spenden und den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen / Marburg unterstützen.", ergänzte Bernd Paul.

Wer den Deutschen Hospizverein Gießen / Marburg unterstützen möchte, kann eine Spende an die Konten

- Sparkasse Gießen, SWIFT-BIC: SKGIDE5F, IBAN-Nr.: DE48 5135 0025 0228 0269 62 - Sparkasse Marburg, SWIFT-BIC: HELADEF1MAR, IBAN-Nr.: DE18 5335 0000 0000 1129 41

richten.

Das Bild zeigt das Hessische Polizeiorchester bei dem Abspielen eine Musikstücks beim Adventskonzert 2019.

