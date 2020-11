Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: 43-Jähriger dreimal festgenommen - Vorführung beim Richter+++Pizza-Lieferant bestohlen+++Autos beschmiert+++Mehrere Fahrzeuge "stillgelegt"

GießenGießen (ots)

Pressemeldungen vom 23.11.2020:

Hungen: Zwei Fahrer ohne Fahrerlaubnis - ein Fahrzeug mit baulichen Veränderungen

Bei einer Kontrollstelle in der Oberstraße gerieten am Freitag zwei Fahrer, die keine erforderliche Fahrerlaubnis hatten, ins Visier der Ermittler. Bei einem Fahrzeug erlosch die Betriebserlaubnis. Gegen 12.45 Uhr erwischten die Beamten einen E-Scooter-Fahrer. Bei dem Roller des 32-jährigen waren keine Versicherungskennzeichen angebracht und somit nicht zugelassen. Die Polizisten stellten den Scooter sicher. Auf den Mann kommen jetzt mehrere Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Eine Stunde später fiel den Kontrolleuren ein Golf auf, an dem Front- und Heckspoiler verbaut waren. Die 22-jährige Fahrerin konnte die Zulässigkeit der Veränderung nicht nachweisen. Die Ordnungshüter erlaubten dennoch eine Fahrt bis zum nächsten TÜV, um eine erforderliche Änderungsabnahme durchführen zu lassen. Mit dem Glauben aufgrund seines Geburtsjahrganges ohne Führerschein seinen Roller zu fahren, geriet gegen 14.30 Uhr ein 71-jähriger Mann in die Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass das Fahrzeug offenbar eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h hat. Die Polizisten stellten den Roller sicher.

Hungen: Gestohlenes Auto auf Parkplatz abgestellt

Ein unbekannter Mann stellte Sonntagabend ein gestohlenes Auto auf dem Parkplatz eines Discounters fest. Gegen 21.10 Uhr stahl der Dieb den blauen Seat, dessen Fahrer bei einem Pizza-Lieferdienst arbeitet, in der Untertorstraße. Nur wenige Meter kam der Verdächtige und stellte das Auto auf dem Parkplatz ab. Als der suchende Besitzer sein Auto dort sah, flüchtete offenbar der Dieb zu Fuß in unbekannte Richtung. Beschreibung des Verdächtigen: Er war etwa 25 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß. Er hat kurze Haare, hat eine helle Hautfarbe, und ist vermutlich blond. Er trug einen schwarzen Kapuzen-Hoodie mit rundem roten Aufdruck und eine schwarze Hose. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Grünberg: Autos beschmiert

Auf dem Pendlerparkplatz an der Landstraße L3127 beschmierten Unbekannte am Freitag (20. November) zwischen 17.30 und 22.45 Uhr zwei geparkte Autos. Die Besitzer eines weißen Alfa und eines schwarzen Golfs stellten rote Kreuze bei ihrer Rückkehr fest. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Einbruch in Discounter misslungen

Unbekannte versuchten Montagfrüh in einen Discounter in der Krofdorfer Straße einzubrechen. Zwischen 02.40 und 02.50 versuchten die Scheiben der Eingangstür einzuschlagen. Anschließend hebelten sie offenbar die Tür auf. Ein weiteres Eindringen in den Verkaufsraum misslang vermutlich und sie ließen von ihrem Vorhaben ab. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Einbrüche im Stadtgebiet

Zu zwei Kellereinbrüchen im Gießener Stadtgebiet kam es am vergangenem Wochenende. In der Dammstraße hebelten zwischen 21.00 Uhr am Samstag (21. November) und 12.00 Uhr am Sonntag (22. November) die Kellertür eines Mehrfamilienhauses auf. Aus dem Raum entwendeten die Diebe nichts. Auf Bargeld und eine Spielekonsole hatten es Unbekannte in einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mittermaierstraße abgesehen. Sie hebelten am Samstag zwischen 15.30 und 22.30 Uhr die Terrassentür der Wohnung auf. Anschließend durchsuchten sie Schränke und mehrere Behältnisse und verschwanden mit dem Diebesgut. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen/Lollar: Betriebserlaubnisse erloschen

Bei Kontrollen in Gießen und Lollar erlosch bei drei Fahrzeugen die Betriebserlaubnis. In der Ostanlage geriet am Freitag gegen 18.00 Uhr ein 30-jähriger BMW-Fahrer in die Kontrolle. An dem Auto stellten die Beamten eine veränderte Rad-Reifenkombination fest, für die der Fahrer keine Zulässigkeit nachweisen konnte. Bereits zum dritten Mal ist der Mann wegen gleicher Veränderungen in Erscheinung getreten. Offenbar hat er aus den vergangenen Kontrollen nichts gelernt. Die Führerscheinstelle wird darüber in Kenntnis gesetzt. Die Autofahrt eines 33-jährigen Golffahrers endete Samstagnachmittag in der Gießener Straße in Lollar. An dem Fahrzeug befand sich eine nicht zugelassene Kombination aus dem Tieferlegungsfahrwerk/der Rad-Reifenkombination und Distanzscheiben. In diesem Fall war die Verkehrssicherheit so beeinträchtigt, dass die Ordnungshüter dem 33-Jährigen Mann die Weiterfahrt untersagten und das Fahrzeug sicherstellten. Auffällige Geräusche an einem Golf führten am Samstagabend gegen 20.00 Uhr zu einer Verkehrskontrolle in der Eichgärtenallee. Eine Schallpegelmessung ergab, dass das zulässige Standgeräusch des Autos deutlich überschritten wurde. Grund hierfür war offenbar die nicht zulässige Kombination eines Austauschschalldämpfers in Verbindung mit der Software des Steuergerätes (Chiptuning). Darüber hinaus waren technische Veränderungen an Rad/Reifen, Nebelscheinwerfern und Rückleuchten vorgenommen worden. Die Kontrolleure stellten das Fahrzeug sicher und werden es einem Sachverständigen zwecks Prüfung übergeben.

Gießen: 43-Jähriger dreimal festgenommen - Vorführung beim Richter

Die Polizei in den vergangenen Tagen einen 43-jährigen Asylbewerber nach einem versuchten Ladendiebstahl und nach Autoaufbrüchen mehrfach festgenommen. Am Freitagabend gegen 19.15 Uhr ein Kaufhaus im Seltersweg entfernte er die Diebstahlssicherung von Kleidungsstücken. Bevor er mit der Bekleidung sich aus dem Staub machen konnte, hielten ihn die Ladendetektive fest. Nur wenige Stunden später, Samstagfrüh gegen 04.15 Uhr versuchte er in der Gießener Innenstadt drei Fahrzeuge aufzubrechen. Ein Zeuge beobachtete ihn und informierte die Polizei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der Verdächtige aufgrund seiner Alkoholisierung im Polizeigewahrsam ausnüchtern. Am Montagfrüh gegen 01.25 Uhr war der aus Algerien stammende Mann offenbar wieder auf Diebestour. In der Sonnenstraße schlug er die Seitenscheibe eines Opels ein und durchsuchte das Handschuhfachs. Der Anruf eines aufmerksamen Zeugen führte letztendlich erneut zur Festnahme des Diebes. Er wird heute noch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfälle:

Langgöns: Mauer touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr zwischen Donnerstag (19.November) 08.00 Uhr und Sonntag (22.November) 11.30 Uhr die Straße "Vor der Höhe" in Richtung Sackgasse. Dabei kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und touchierte eine Grundstücksmauer. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Daimler in der Frankfurter Straße beschädigt

Am Freitag (20.November) zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen in der Frankfurter Straße geparkten Daimler. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Daimler ML zurückkam, war dieser an der rechten, hinteren Seite beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Hungen: Hustenanfall verursacht Unfall

Am Sonntag (22.November) gegen 14.45 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann aus Hungen die Gießener Straße in Richtung Stadtmitte. Aufgrund eines Hustenanfalls kam der Hungener offenbar von der Fahrbahn ab, fuhr über die Gegenfahrbahn in eine Hecke und stieß mit einer Straßenlaterne zusammen. Der 65-Jährige und eine 65-jährige Mitfahrerin kam mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Heuchelheim: Zusammenstoß beim Vorbeifahren

Ein 72-jähriger Mann aus Fronhausen in einem Ford befuhr am Sonntag (22.November) gegen 11.20 Uhr einen Parkplatz in der Rodheimer Straße. Beim Vorbeifahren an dem Porsche eines 23-Jährigen aus Heuchelheim kam es zu einem Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A5/Mücke: zu schnell unterwegs

Am Sonntag (22.November) gegen 13.15 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann in einem KIA die Autobahn 5 in Richtung Kassel. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn kam der KIA-Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leitpfosten. Das Fahrzeug kam in einem Grünstreifen zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

A5/Pohlheim: Zusammenstoß bei Überholvorgang - Zeugen gesucht

Am Samstag (21.November) gegen 14.30 Uhr befuhren ein 43-jähriger Mann in einem LKW und ein 38-jähriger Mann in einem Jaguar die Autobahn 5 in Fahrtrichtung Frankfurt. Es kam zu einem Auffahrunfall des Jaguars auf den LKW. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Da beide Beteiligte unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang machten, bitte die Polizei um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen machen Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Lollar: Außenspiegel touchiert

Am Donnerstag (12.November) zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter einen in der Lützelbergstraße geparkten BMW. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den blauen BMW 218 am linken Außenspiegel und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

