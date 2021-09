Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zeuge hält Betrunkenen auf

Ahaus (ots)

An der Weiterfahrt gehindert hat ein Zeuge einen 54 Jahre alten Mann am Sonntag in Ahaus. Der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrer hatte am Nachmittag in einem Tankstellen-Shop Alkoholika gekauft und traf dabei auf einen Polizeibeamten. Obwohl er nicht im Dienst war, griff er beherzt ein und alarmierte seine Kollegen. Gut so, denn: Der Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,9 Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm dem Autofahrer eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

