POL-BOR: Bocholt - Einbrecher stehlen Tresor aus Büro

Bocholt (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Sonntag in Bocholt in die Räume eines Vereins eingedrungen. Wie sich die Täter Zugang in das Gebäude an der Straße Am Hünting verschafft haben, ist noch unklar. Im Inneren hebelten die Unbekannten mehrere Schranktüren in einem Büro auf. Sie entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

