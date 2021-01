Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen-Welschingen, Landkreis Konstanz) Witterungsbedingter Verkehrsunfall mit Sachschaden (14.01.2021)

Engen-Welschingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr hat sich auf der Landstraße zwischen Welschingen und Anselfingen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ereignet. Ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer verlor auf Grund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden 76-jährigen Mercedes-Fahrer, dessen Fahrzeug nach dem Aufprall im Straßengraben liegen blieb. Glücklicherweise wurde durch den Unfall keiner der Beteiligten verletzt. Im Anschluss an die Unfallaufnahme konnte der Mercedes des 76-Jährigen wieder auf die Straße geschoben werden, wohingegen das Fahrzeug des 27-Jährigen nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

