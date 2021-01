Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr (14.01.2021)

Öhningen (ots)

Sachschaden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr auf der Landstraße zwischen Wangen und Hemmenhofen entstanden. Ein 49-jähriger Fahrer eines Nissan kam nach einer Kurve witterungsbedingt ins Schleudern und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn. Hier touchierte er einen entgegenkommenden Volkswagen einer 36-jährigen Frau. Das Fahrzeug der 36-Jährigen war nicht mehr fahrbereit, sodass der Volkswagen im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden musste.

