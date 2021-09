Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Pedelecfahrerin leicht verletzt

Rhede (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Sonntag in Rhede bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 19-Jähriger aus Rhede war gegen 14.05 Uhr mit seinem Wagen von der Straße Insel nach rechts in die Büngerner Allee eingebogen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Pedelec der 45-Jährigen: Die Borkenerin hatte einen Weg an der Aa befahren und war gerade dabei gewesen, die Büngerner Allee zu queren. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 600 Euro.

