Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrer angefahren

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 37 Jahre alter Radfahrer in Gronau erlitten. Der Gronauer war auf der Losserstraße in Richtung Niederlande unterwegs. Der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehende Pedelecfahrer hatte zuvor den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung genutzt und wechselte mehrfach die Straßenseiten, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. So auch, als sich ein Wagen eines 35 Jahre alten Mannes näherte. Der Autofahrer aus Gronau war auf der Losserstaße aus Richtung Schwarzenbergstraße kommend in Richtung Steinstraße unterwegs, als es zur Kollision zwischen Auto und Pedelecfahrer kam. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus nach Enschede. Der Sachschaden wird auf rund 7.500 Euro geschätzt.

