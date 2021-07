Polizei Bochum

POL-BO: Fahrrad- und Rollerdiebstahl in Witten - zwei Täter festgenommen!

Witten (ots)

Am 3. Juli, gegen 3 Uhr, kam es in Witten an der Röhrchenstraße zu einem Fahrrad- und Rollerdiebstahl.

Zwei Tatverdächtige hatten dort erst zwei Fahrräder entwendet und wollten jetzt einen Roller stehlen.

Beim Eintreffen konnten die eingesetzten Beamten das Täterduo auf dem gerade entwendeten Kleinkraftrad flüchten sehen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden polizeibekannten Männer, ein 19-jähriger Wittener und ein 21-jähriger Wuppertaler, im Nahbereich vorläufig festgenommen werden. Beide waren alkoholisiert.

Der 21-Jährige, der den geklauten Roller gefahren hat, ist nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die entwendeten Fahrräder und der Roller wurden sichergestellt.

Das Kriminalkommissariat 33 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

