POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem LIDL-Parkplatz in der Vollmersbachstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am 21.05.2021 ist es in der Zeit zwischen 15:40 Uhr und 16:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein gekommen. Ein dort neben einem Mutter-Kind-Parkplatz abgestellter grauer Audi wurde an der hinteren Tür der Beifahrerseite beschädigt. Augenscheinlich ist der Schaden durch eine andere Fahrzeugtür entstanden, die beim Öffnen gegen das Fahrzeug des Geschädigten gekommen ist. Da das Verursacherfahrzeug auf einem Mutter-Kind-Parkplatz geparkt war, liegt es nahe, dass möglicherweise ein Kind den Schaden versehentlich verursacht hat.

Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher geben können werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein 06781-5610 zu wenden.

