Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Idar-Oberstein (ots)

Am 20.05.2021 um ca. 21:55 Uhr kam es im Einmündungsbereich Bismarckstraße/Kobachstraße in Idar-Oberstein nach einem Vorfahrtsverstoß zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Personenkraftwagen. Beide Fahrer werden hierbei schwer verletzt. Bei den Fahrzeugen entsteht ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K36 vollgesperrt. Neben der Polizeiinspektion Idar-Oberstein befanden sich noch zwei Rettungswagen des DRK sowie ein Notarzt vor Ort.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell