POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der B 41 in der Ortslage Idar-Oberstein.

Glück im Unglück hatte ein 31-jähriger Pkw-Führer der die B 41 in Idar-Oberstein am 20.05.2021 um 05:55 Uhr in Richtung Kirn befuhr. Der Pkw-Führer aus dem Raum Simmern kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Geländer. Dabei bohrte sich der Metalllauf des Geländers mit einem Durchmesser von ca. 15cm durch die Windschutzscheibe des Pkw und blieb im Pkw stecken. Der Fahrzeugführer wurde durch die Kollision leicht verletzt und wurde in eine Krankenhaus eingeliefert. Der total beschädigte Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000.-EUR.

