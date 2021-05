Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kaminbrand in Mittelbollenbach

Idar-Oberstein (ots)

In Mittelbollenbach in der Steingartenstraße kam es am 19.05.2021 gegen 17:00 Uhr zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus. Das entstandene Feuer war glücklicherweise bereits aus, als die Feuerwehr vor Ort eintraf. Im Einsatz befanden sich 20 Kräfte der Feuerwache 3 aus Idar-Oberstein, eine Streife der Polizeiinspektion Idar-Oberstein und eine Besatzung des Rettungsdienstes. Es ist kein Personen- oder Gebäudeschaden entstanden.

