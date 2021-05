Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kell am See (ots)

Am 20.05.21 gegen 07.35 Uhr kam es in der Brückenstraße, in Höhe einer dort befindlichen Bäckerei zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Durch den Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen. Die beiden Insassen der Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand übersah ein 35-jähriger PKW Fahrer beim Einfahren in den fließenden Verkehr den bevorrechtigten 26-jährigen Fahrzeugführer, welcher die Brückenstraße aus Richtung Schillingen kommend befuhr. Im Einsatz waren die freiwillige Feuerwehr Kell am See, das DRK Hermeskeil, ein Notarzt und die Polizei Hermeskeil.

