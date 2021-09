Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Rechner und Monitore entwendet

Bocholt (ots)

Einbrecher haben in Bocholt drei Computer und drei Bildschirme aus einer Schule gestohlen. Die Täter waren mit Gewalt in das Gebäude an der Schwanenstraße eingedrungen, indem sie eine Fensterscheibe einwarfen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Montag, 06.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

