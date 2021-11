Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Zeugen gesucht

Sögel (ots)

Am Mittwoch gegen 11.35 Uhr kam es in der Straße Jägerhof in Sögel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem in Gegenrichtung fahrenden Kleinbus. Aufgrund einer aufgehobenen Straßensperrung hatte sich eine Kolone in jeweils beiden Fahrtrichtungen gebildet. Der Führer eines weißen Transporters scherte innerhalb dieser Kolone nach links aus. Hierbei stieß er mit seinem Außenspiegel gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Kleinbusses. Der Fahrer des Transporters entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

