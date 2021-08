Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei Jever sucht Zeugen nach Diebstahl aus Pkw

Jever (ots)

Am Freitag kam es gegen 16.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Adolf-Ahlers-Straße in Jever zum Diebstahl einer Geldbörse.

Während ein 75-jähriger Mann seinen Einkaufswagen zurückbrachte, nutzten die Täter diesen kurzen Moment, um die Geldbörse des Mannes aus dessen unverschlossenen Pkw zu entwenden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell