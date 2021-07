Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Verletzte nach Schlägereien im Krankenhaus

Zwei verletzte Polizisten nach Widerstand

Iserlohn (ots)

Am Zeughaus / Ecke An der Schlacht kam es Freitag, 14.26 Uhr, zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung schlug und trat ein bis dahin unbekannter Täter auf einen 17-Jährigen ein. Anschließend flüchteten die Beteiligten in Richtung Innenstadt. Eine Rettungswagen-Besatzung brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

Um 14.45 Uhr kam es zu einer weiteren Schlägerei im Bereich Schulstraße. Zeugen schilderten, der spätere Geschädigte (19) sei auf der Straße von zwei Männern angesprochen worden. Diese hätten gemeinsam auf ihr Opfer eingeschlagen. Anschließend seien sie Richtung Wiesengrund davon gegangen. Auch hier kam der Verletzte mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zeugen meldeten wenig später, die Tatverdächtigen wiedererkannt zu haben. Polizeibeamte konnten sie auf der Wermingser Straße antreffen und befragen. Hintergrund für die Auseinandersetzungen sollen Beziehungsstreitigkeiten sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Gegen die beiden Tatverdächtigen (17 und 19) wird nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (dill)

Polizeibeamte wurden am späten Samstagabend zum Hombrucher Weg gerufen. Anlass war eine Meldung über einen Hausfriedensbruch. Ein 37-Jähriger weigerte sich die Privatwohnung zu verlassen. Als die Polizisten ihn schließlich rauswerfen wollen, setzt sich der aggressive Iserlohner zur Wehr und schlägt u.a. einem Beamten gegen die Nase. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Er kann schließlich überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Der Aggressor verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle. Gegen ihn wird nun nicht nur wegen Hausfriedensbruchs, sondern auch wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. (dill)

Zeugen beobachteten Freitag, 15.50 Uhr, einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring. Wie sich herausstellte, hatte der 19-jährige Tatverdächtige versucht, mehrere Flaschen mit Spirituosen in einem speziell präparierten Rucksack aus dem Laden zu schaffen. Ein Ladendetektiv hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann ist ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die Beamten nahmen ihn fest. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls dauern an. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell