Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahme nach Einbruch in Kindergarten

Halver (ots)

Polizeibeamte haben am späten Sonntagabend eine mutmaßliche Einbrecherin festgenommen. Anwohner der Weststraße beobachteten um 23 Uhr eine verdächtige Person, die um den Kindergarten herumschlich und wählten den Notruf. Bei der Fahndung trafen die Beamten eine 28-jährige Tatverdächtige an. Am Kindergarten stellten sie Einbruchspuren fest. Es entstand Sachschaden. Bei der Durchsuchung der Frau fanden sie neben mutmaßlicher Tatbeute auch eine geringe Menge Heroin. Beides stellten die Polizisten sicher und nahmen die Frau fest. Die Ermittlungen dauern an. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell