Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer an Kleingärten

Psychisch kranker Mann bedroht Passanten mit Hammer

Menden (ots)

Unbekannte Täter randalierten in der Nacht zu Sonntag vor dem Vereinsheim der Kleingartenanlage Schreberstraße. Sie warfen mit Gegenständen und versuchten die Tür einzutreten. Diese wurde hierdurch beschädigt und ließ sich nicht mehr öffnen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Ein psychisch kranker 43-jähriger Mendener fiel am Samstag zwei Mal auf. Eine Frau wollte gegen 12 Uhr mit ihrem Auto einen Parkplatz an der Unteren Promenade verlassen. Der Mann stellte sich ihr in den Weg, schlug mehrfach mit einem Gegenstand auf ihr Fahrzeug ein und bedrohte sie. Er ging in Richtung des Radwegs zur Molle davon. Am Fahrzeug der Dame entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden. Gegen 13.45 Uhr kam es zu einem erneuten Einsatz. Aus dem Bereich Rauherfeld meldeten sich ein Mann und eine Frau, die von ihm fußläufig verfolgt wurden. Hierbei hielt er einen Hammer in der Hand und bedrohte seine Opfer mit dem Tod. Mit dem Hammer schlug er mehrfach gegen Laternen und Bordsteine. Kurz darauf verschwand er in seiner Wohnung. Polizeibeamte trafen ihn dort an und nahmen ihn in Gewahrsam. Das Ordnungsamt der Stadt Menden und ein Arzt wiesen den psychisch kranken Mann in eine Klinik ein. Gegen ihn wird außerdem wegen Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt. (dill)

Im Tatzeitraum vom 09.07. - 11.07.2021 öffneten unbekannte Diebe den an der Iserlohner Landstraße abgeparkten BMW M 5 x Drive und entwendeten sämtliches elektronisches Interieur. Der Sachschaden des leergeräumten Fahrzeugs wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (boro)

