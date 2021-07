Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalen und Brandstifter

Werdohl/ Neuenrade (ots)

Werdohl

Unbekannte Vandalen traten im Tatzeitraum vom 08.07. - 11.07. an dem blauen VW Golf Plus, der am Fritz-Thomee-Platz abgestellt war, den rechten Außenspiegel ab.

Neuenrade

Unbekannte Brandstifter steckten an der Dahler Straße am 12.07., gegen 1 Uhr, ein Dixi Klo an. Diese brannte in der dortigen Baustelle komplett ab. Bei einem weiteren Brand am frühen Montagmorgen, 12.07.2021, gegen 04:13 Uhr, sah ein Zeuge Rauch aus zwei Altkleidercontainern an der Werdohler Straße aufsteigen. Zudem sah er zwei junge Leute, die in unmittelbarer Nähe dort verweilten. Als der Zeuge diese Personen anrief, flüchteten diese vom Brandort fußläufig über den REWE Parkplatz in Richtung Haller Weg. Die Feuerwehr löschte die Kleidercontainer ab. Personenbeschreibung der Täter:

- männlich, - keine 18 Jahre alt, - 170 cm bis 180 cm groß - dunkle Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze - leuchtende Schuhe

Sachdienliche Hinweise zu den Vandalen und den Brandstiftern nimmt die Polizei in Werdohl unter 02392-9399-0 entgegen. (Boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell