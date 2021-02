Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Garage

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am 24. Februar (Mittwoch) verschafften sich Unbekannte gegen 7 Uhr Zugang zu einer Garage auf der Talstraße. Aus dieser wurden ein Fahrrad sowie Gegenstände entwendet, die für den Flohmarktverkauf bestimmt waren. Während der Tatausführung beschädigten die Täter zudem einen in der Garage abgestellten PKW. Die Eigentümerin der Garage machte Angaben zu zwei männlichen Personen, die zu Fuß in Richtung Friedrich-Ebert-Straße flüchteten. Die Unbekannten sollen beide männlich, von schmaler Statur und zirka 170 Zentimeter groß gewesen sein, trugen schwarze Kapuzen T-Shirts und führten weiße Taschen mit. Ein Tatverdächtiger war mit einer roten, der andere mit einer grauen Jogginghose bekleidet. Zur gleichen Zeit soll ein blauer PKW mit HS-Kennzeichen, in dem eine Frau saß, vor dem Haus weggefahren sein, der möglicherweise mit dem Diebstahl in Zusammenhang steht. Hinweise zu dieser Tat werden erbeten an das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen, Telefonnummer 02452 920 0.

