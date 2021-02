Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendliche versuchten Kleinkraftrad in Brand zu stecken

Geilenkirchen (ots)

Am Mittwoch (24. Februar) stellte ein 17-jähriger Geilenkirchener sein Kleinkraftrad auf dem Beamtenparkplatz ab und begab sich zur angrenzenden Skateranlage. Als er gegen 21.15 Uhr zu seinem Motorroller zurückkehrte, bemerkte er nach eigenen Angaben eine zirka 15-köpfige Gruppe Jugendlicher, die das Kleinkraftrad umgeworfen hatten und in Begriff waren, es in Brand zu stecken. Als der Geschädigte damit drohte, die Polizei zu verständigen, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen zu wenden, Telefonnummer 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell