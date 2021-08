Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei Schortens sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen an Pkw

Schortens (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Sonntag zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr insgesamt drei Pkw, die in der Krongutsallee in Schortens geparkt waren. An allen drei Fahrzeugen wurde der Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schortens unter der Rufnummer 04461 98493-0 entgegen.

