POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 13.08.-15.08.2021

Diebstahl von Werkzeugen:

In der Zeit von Freitagvormittag bis Samstag entwendeten unbekannte Täter aus einem Geräteschuppen im Wangerland / Pakenser Altendeich drei größere Werkzeuge in einem Gesamtwert von circa 250 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel 04461/92110) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht:

In der Zeit von Freitag, 13.00 Uhr bis Samstag, 11.15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in Hohenkirchen auf einem Parkplatz hinter einem Wohn- und Geschäftshaus einen weiteren geparkten Pkw, VW Golf Sportsvan. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel 04461/92110) in Verbindung zu setzen.

