Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Tätlicher Angriff und versuchte Gefangenenbefreiung

Osnabrück (ots)

Gegen 19:25 Uhr kam es am Freitagabend zu einem Polizeieinsatz in der Johannisstraße. Im Bereich der Bushaltestelle stadtauswärts war ein Mann gemeldet worden, der Busse mit Aufklebern versah und wiederholt auf die Fahrbahn sprang. Dem alkoholisierten 27-Jährigen wurde mehrfach ein Platzverweis erteilt, diesem kam er nicht nach. Der Mann sollte daraufhin in Gewahrsam genommen werden. In die Maßnahme mischte sich ein 35-jähriger Mann ein, der seinen Zechkumpel befreien wollte. Während der Rangelei wurden eine Polizeibeamtin (28 J.) und ein Polizeibeamter (30 J.) von Kniestößen und Schlägen getroffen. Passanten kamen der Funkstreife zur Hilfe und hielten den 35-Jährigen von weiteren Eingriffen ab, bis polizeiliche Verstärkung eintraf. Die beiden Männer ohne festen Wohnsitz wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück vorläufig festgenommen, ihnen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Der 27-Jährige hatte zuvor mehr als 1,9 Promille gepustet, der 35-Jährige mehr als 2,6 Promille. Am Samstag wurden beide Männer einer Amtsrichterin vorgeführt, diese schickte sie bis zur weiteren Verhandlung in die Justizvollzuganstalt. Die angegriffenen Beamten erlitten Prellungen, blieben aber weiterhin dienstfähig und mussten nicht medizinisch versorgt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell