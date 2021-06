Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Beidendorf-Hofsee/ Tote Person aus dem See geborgen

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck: Am gestrigen Mittwochvormittag (16.06.) meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und teilte die folgende Beobachtung mit: Sie war am Vorabend am Hofsee gewesen und hatte dabei einen Mann gesehen, welcher mit dem Fahrrad kam und badete. Als die Zeugin nun am Mittwochmorgen erneut an der Badestelle war, stand das Fahrrad des älteren Herrn immer noch am Abstellort und seine Sachen lagen wie am Abend zuvor daneben.

Aufgrund eines aufgefundenen Ausweises überprüften die alarmierten Polizeibeamten zunächst die Anschrift- und Krankenhäuser. Dieses klärte den Fall nicht auf, so dass Taucher der Lübecker Berufsfeuerwehr und der 1. Einsatzhundertschaft aus Eutin zum Einsatz kamen. Mittels technischer Unterstützung konnten Polizeitaucher den Leichnam am Seegrund finden und bergen.

Das Todesermittlungsverfahren betreffend des verstorbenen 64-jährigen Lübecker wird bei der Lübecker Staatsanwaltschaft und dem Kommissariat 11 der hiesigen Bezirkskriminalinspektion Lübeck geführt. Es wird von einem internistischen Unglücksfall ausgegangen. Hinweise auf ein Fremdverschulden sind nach jetzigen Stand nicht gegeben.

Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

