Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- 11 Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Sprockhövel (ots)

Eine 32-jährige Hattingern fuhr am Sonntagnachmittag mit ihrem Pkw auf der Straße Am alten Knapp in Richtung Alter Kohlenweg. In Höhe der Hausnummer 28 kollidierte sie mit einem 11-jährigen Jungen, der mit seinem Kinderfahrrad aus einer Zufahrt auf die Fahrbahn fuhr. Der Junge wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell