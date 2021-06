Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Bochumer bei Sturz leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am Sonntag verletzte sich ein 29-jähriger Bochumer bei einem Sturz mit seinem Pedelec leicht. Er fuhr auf der Felderbachstraße in Richtung Sprockhövel. Beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Gehweg touchierte er mit seinem Hinterreifen den Bordstein des Gehwegs, verlor die Kontrolle und stürzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

