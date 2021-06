Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbruch in Blumenladen

Herdecke (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zum Samstag in einen Blumenladen am Kirchender Dorfweg ein. Sie hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in das Geschäft. Die Täter verließen das Geschäft ohne Beute.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell