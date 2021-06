Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke-Streife von Betrunkenem angepöbelt

Herdecke (ots)

Als eine Polizeistreife am Sonntagmorgen an einer Gaststätte am Zweibrücker Hof vorbeifuhr, wurde diese lautstark durch einen 39-jährigen Herdecker angepöbelt. Der Mann schrie Beleidigungen in Richtung des Streifenwagens und bedrohte die Beamten lauthals. Die Beamten stoppten daraufhin und kontrollierten den Mann. Als sie die Personalien aufnahmen, trat der 39-Jährige in Richtung der Einsatzkräfte, verfehlte diese jedoch knapp. Der Herdecker wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell