Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Betrunkener greift Polizei an

Ennepetal (ots)

Am 12.06.2021, gegen 22:15 Uhr, erhielt die Polizei den Einsatz zu einem Randalierer in Ennepetal zu fahren. Der Mann pöbelte Passanten an und verhielt sich anderen Personen gegenüber äußerst aggressiv. Der 44-jährige Ennepetaler konnte an der Voerderstraße angetroffen werden. Augenscheinlich war der Betrunkene nicht mehr in der Lage sich ohne Hilfe fortzubewegen, zudem wirkte er desorientiert. Während des Einsatzes versuchte der Ennepetaler plötzlich in Richtung eines Polizeibeamten zu schlagen, traf jedoch lediglich die Hand. Zum Schutz seiner Person wurde der Mann in das Polizeigewahrsam nach Ennepetal gebracht. Während der Maßnahme ließ sich der Beschuldigte mehrfach fallen, sodass er teilweise getragen werden musste.

