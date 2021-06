Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Anhänger aufgebrochen

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte in einen an der Drehbank geparkten Anhänger ein. Sie öffneten mit Gewalt die Tür des Anhängers und entwendeten daraus Tontechnik-Equipment. Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine.

