Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in der Innenstadt

Gevelsberg (ots)

Am Montag (14.06) verschaffen sich zwei unbekannte Tatverdächtige, gegen 02:20 Uhr, Zugang zu dem Shop eines Mobilfunkanbieters in der Mittelstraße. Die Täter schlugen das Glas der Haupteingangstür ein und gelangten so in den Shop. Im Verkaufsraum versuchten sie eine weitere Tür zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Täter verließen daraufhin ohne Tatbeute die Örtlichkeit. Ein Anwohner wurde durch Geräusche und einen optischen Alarm aufmerksam und schaute aus dem Fenster. Er beobachtete zwei Personen, die fußläufig vom Shop in Richtung Hochstraße liefen. Die Täter waren dunkel gekleidet, trugen Sturmmasken und Umhängetaschen mit sich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell