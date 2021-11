Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Sonntag kam es an einer SB-Waschanlage an der Frerener Straße in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nachdem ein bislang unbekannter Fahrer sein Auto gewaschen hatte, setzte er mit dem Pkw zurück und stieß gegen eine dortige Wand. Dadurch wurde ein Fenster in der Wand zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell